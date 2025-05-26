Türkiye A Milli Kadın Sutopu Takımı’ndan büyük başarı

Türkiye A Milli Kadın Sutopu Takımı, 6-8 Haziran 2025 tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Slovak International Cup 2025’e katıldı. Ay-yıldızlılar, turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı.

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Milliler, Slovakya ile oynadığı 2 hazırlık karşılaşmasını 10-8 ve 14-12’lik skorlarla kazanmayı başardı. Türkiye, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçlarında ise rakibine 13-8 ve 13-7’lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Öte yandan turnuvada Türkiye'ye bireysel ödüller de geldi. Hanzade Dabbag en skorer oyuncu olurken, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) Dilara Burali seçildi. En iyi kaleci ödülünü ise Dilara Aydınlık aldı.