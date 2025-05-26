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        Haberler Spor Diğer Türkiye A Milli Kadın Sutopu Takımı’ndan büyük başarı - Diğer Haberleri

        Türkiye A Milli Kadın Sutopu Takımı’ndan büyük başarı

        Kadın Sutopu A Milli Takımımız, Slovak International Cup 2025'i namağlup tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı!

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:10
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        Türkiye A Milli Kadın Sutopu Takımı'ndan büyük başarı
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        Türkiye A Milli Kadın Sutopu Takımı, 6-8 Haziran 2025 tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Slovak International Cup 2025’e katıldı. Ay-yıldızlılar, turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı.

        Milliler, Slovakya ile oynadığı 2 hazırlık karşılaşmasını 10-8 ve 14-12’lik skorlarla kazanmayı başardı. Türkiye, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçlarında ise rakibine 13-8 ve 13-7’lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

        Öte yandan turnuvada Türkiye'ye bireysel ödüller de geldi. Hanzade Dabbag en skorer oyuncu olurken, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) Dilara Burali seçildi. En iyi kaleci ödülünü ise Dilara Aydınlık aldı.

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