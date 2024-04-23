Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor... Siyasilerden 23 Nisan mesajları
Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan TBMM, 104 yıl önce bugün açıldı. Siyasiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü kutladı. İşte siyasilerden gelen 23 Nisan mesajları...
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Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Siyasiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü kutladı. İşte siyasilerden gelen 23 Nisan mesajları...
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ANITKABİR'İ ZİYARET EDEN MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN 23 NİSAN MESAJI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, ebedi istirahatgahınız Anıtkabir'de huzurlarınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve istiklalimiz için verdiğiniz büyük mücadelenin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve şükranla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 'Hâkimiyet, bila kaydü şart milletindir.' ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını, evlatlarımızın omuzlarında yükselmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu şanlı mirası, bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Çünkü biliyoruz ki 'dehay-i millimizin inkişaf-ı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.' Sizden aldığımız ilham ve aziz milletimizden aldığımız kuvvetle, bu cennet vatanı daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun."
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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ VE DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Kurtulmuş, "TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir" dedi.
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Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:
Milli irademizin simgesi TBMM’nin sizlerin önderliğinde açılışının 104. Yılında buradayız. Kuruluş kararı, milli güçleri ortak amaç noktasında toplamıştır. 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek diriliş destanı yazdınız. 23 Nisan’ı büyük coşkuyla topluyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle Cumhuriyetimizin 2. Asrının Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu heyecanla milletimizi temsil etmek büyük bir onurdur. TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN 23 NİSAN MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, bugünün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde millet iradesinin tecelligahı olarak "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesi ile Kurtuluş Savaşı'nı veren TBMM'nin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
Bundan tam 104 yıl önce ortaya konan birleştirici ruhun, bugün de en büyük dayanak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Milli Mücadelemizin millet iradesi ile gerçekleşmesi için 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk halkının sesi, nefesi ve mücadele simgesi oldu. Zaferle taçlanan Milli Mücadelemizin ardından kurulan ve bugün asırlık bir çınara dönüşen Cumhuriyetimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile güçlü yarınlara adım adım taşımaya devam ediyoruz.
Hür bir toplum ve bağımsız bir ülke olabilmenin temelinin eğitim ve her alanda kalkınma olduğuna olan inançla hareket eden milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda da toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızla yükselecek, onlara emanet edeceğimiz bu cennet vatan; çocuklarımızın heyecanı, yenilikçiliği ve geleceğe güveniyle güçlenecektir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, daha nice güzel bayramları hep birlikte kutlamayı temenni ederim."
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CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN 23 NİSAN MESAJI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özel, mesajında, dünyada pek az parlamentoya nasip olmuş bir biçimde çok zor koşullarda halkın sandıktan çıkan iradesini yansıtarak 104 yıl önce açılan Meclisin hem kurtuluş mücadelesini yönettiğini hem bağımsızlığı kazandığını hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu belirtti.
Demokrasinin, 104 yıllık tarih içerisinde çeşitli bahanelerle akamete uğratıldığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:
"Partimiz demokrasimizi hedef alan her türlü eylemin karşısında kararlılıkta durmuş, kuruluş kongremiz olarak kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nden bu yana Cumhuriyeti, demokrasiyi ve ulusal egemenliği korumayı ve yaşatmayı en büyük görev ve sorumluluk olarak benimsemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün geldiğimiz aşamada, yetkilerinin aşındırıldığı, saygınlığının zedelendiği açıktır. Parlamentomuzun saygınlığına halel getiren her bir adım, kuşkusuz milletimizin iradesini engellemektir."
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Parlamentonun kuruluşundaki saygınlığına yeniden kavuşması için kuvvetler ayrılığının gerçekten tesis edilebilmesini sağlamak durumunda olduklarını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:
"86 milyon yurttaşımızın temel hak ve özgürlüklerini geliştirmek, Cumhuriyetimizin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini korumak ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ülküsüne sahip çıkmak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli görevlerindendir. Böylesi anlamlı bir günü çocuklarımıza armağan ederek, bugünü 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak kutlamamızı sağlayan başta Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletten aldığı vekaletle Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1. dönem görev yapmış tüm milletvekillerini saygı ve rahmetle anıyorum."
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EMİNE ERDOĞAN'DAN 23 NİSAN MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar. Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekası, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır. Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
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İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'İN 23 NİSAN MESAJI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 23 Nisan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, kuvvetin milletin iradesine, makamın milletin kalbine, geleceğin de milletin evlatlarına ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettikleri gün olduğunu belirtti.
Meral Akşener, mesajında şunları kaydetti:
"İstiklalimiz ve istikbalimiz için Birinci Meclisimizin çatısı altında toplanan tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüz'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyen küçük hanımların ve küçük beylerin, Cumhuriyetimizin en kıymetli mirasçıları olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
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SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU
Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından 23 Nisan mesajı paylaştı.
Karamollaoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Emperyalizme karşı savaşta Milli Mücadele'nin karargâhı haline gelen TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümünü ve Türkiye'mizin yarınlarını inşa edecek olan umudumuz, gözümüzün nuru çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum."
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DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 23 Nisan mesajından şunları kaydetti:
"Yıllar önce, Birinci Meclis’imizin kürsüsünden Hüseyin Avni Bey 'Cepheleri tutacak olan kanundur, adalettir' diyerek seslenmişti.
Sonraki yıllarda milletimiz Hüseyin Avni Bey’in kürsüsüne; demokrasimize, meclisimize sayamayacağımız kadar çok sahip çıktı.
Milletimiz farkında: Cepheleri tutacak olan meclistir. Hak ve özgürlükleri güvence altına alacak olan meclistir. Refahı sağlayacak olan meclistir. Yargı bağımsızlığına sahip çıkacak, hukuk devletini koruyacak olan meclistir.
Her türlü sorunun çözüm yerinin meclis olduğu inancının milletimizde yer edeceği günlerin temennisiyle meclisimizin 104. açılış yıl dönümü kutluyor; Meclis’imizin kurucu başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve yol arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum."
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GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI DAVUTOĞLU
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 23 Nisan mesajından şu ifadelere yer verdi:
"Bağımsızlık mücadelemizin en güçlü simgesi ve demokrasimizin tecelligahı olan TBMM'nin 104'üncü kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın ülkemiz çocukları başta olmak üzere; Gazzeli ve Doğu Türkistanlı çocuklar özelinde barışa ve sevgiye ihtiyacı olan tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.
104 yıl önce bizlere, bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."
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DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI UYSAL'IN MESAJI
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, insanlar için en büyük armağanın hürriyet olduğunu ve ulusal egemenlik bayramını çocuklara armağan etmenin mahiyetinin de bundan kaynaklandığını belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceklerini başka birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır. Bu kadar acı tecrübeler geçiren Milletin bundan sonra egemenliğini bir kişiye vermesi kesinlikle mümkün olmayacaktır" sözünü paylaşan Uysal, "Büyük Millet Meclisinin mahiyetini ifade etmiş, varlığı ile ve ulusal egemenliğin tesisi ile bugünün insanımıza, geleceğimiz olan çocuklarımıza neden armağan edildiğini de en güzel biçimde anlatmıştır. Milletçe yaşadığımız badirelerin sebebinin bir Milletin, kah binlerce kah milyonlarca insanın kaderinin tek bir kişinin keyfiyetine, inisiyatifine terk edilmesi olduğu yadsınamaz bir gerçektir." ifadesini kullandı.
Atatürk ve mücadele arkadaşlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmasının, milletin bu topraklarda ilelebet varlığı için, milletin bekası için en önemli aşama olduğunu vurgulayan Uysal, çocukların, kardeşlik ve özgürlük duygularıyla yaşayabilecekleri, özlemi duyulan tam demokratik bir Türkiye dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Gültekin Uysal, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu mücadeleye emek veren mücadele arkadaşlarını saygıyla andı.