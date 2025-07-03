Türkan Şoray: Aldatıldım
Türkan Şoray, Bircan Usallı Silan'ın yazdığı 'Türkan ve Hayat' adlı kitabın tanıtım lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Usta oyuncu, kendisine yöneltilen aldatılma sorusuna; "Evet, aldatıldım" yanıtını verdi
Giriş: 03.07.2025 - 20:15 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:01
Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, Bircan Usallı Silan’ın kaleme aldığı 'Türkan ve Hayat' kitabının tanıtım lansmanında basın mensuplarıyla buluştu.
Bircan Usallı Silan - Türkan Şoray
Ünlü oyuncu lansmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazeteci, Türkan Şoray’a hiç aldatılıp aldatılmadığını sordu. Usta oyuncu, bu soruya; "Evet, aldatıldım" diyerek yanıt verdi.
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