Türk Telekom'un hedefi EuroLeague!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom’un genel menajeri Önder Külçebaş, yeni sezon hedeflerini, transfer stratejilerini ve Türk basketboluna dair görüşlerini anlattı.

REKLAM advertisement1

"OYUNCULARIMIZ BÜYÜK BİR GELİŞİM GÖSTERDİ"

AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen sezonu birçok macerayla atlattıklarını belirten Külçebaş, "Sezon başında istediğimiz kadroyu kurmamıza rağmen sezon içinde sakatlıklar ve performans dalgalanmaları nedeniyle birçok aksaklık yaşadık. Ligde istediğimiz noktada bitiremesek de mücadeleci oyun anlayışımızla saygı gördük ve play-off’ta iyi bir grafik sergiledik. Her gün daha iyiye gitmeyi hedefleyen bir ekip kurma vizyonumuz vardı. Oyuncularımız sezon başından sonuna kadar büyük bir gelişim gösterdi. Milli takıma oyuncu vermeye devam ettik; bazı oyuncularımız daha iyi takımlara transfer oldu. Elbette finallere kalmak isterdik, ancak sezonu onurlu ve mücadeleci şekilde tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

"HEDEFİMİZ EUROLEAGUE"

Başkent ekibinin Avrupa'daki hedeflerini de anlatan Külçebaş, "İlk günden beri hem hocamız hem başkanımızla hedefimiz EuroLeague’e katılmak. Bu unvanı almanın en doğru yolu EuroCup’ı kazanmak. Wildcard almak için çok büyük bütçelere ve organizasyonlara ihtiyaç var. Biz ise mevcut bütçemizle, sportif başarıya odaklanıp hak ederek bu hakkı elde etmek istiyoruz. Yani tek bir yolumuz var: EuroCup şampiyonluğu.” diye konuştu.

Ankara'da basketbola olan ilgiyi artırmak adına etkinlikler planladıklarını aktaran Külçebaş, "Eğlence sektöründe olduğumuz için taraftarlarla etkileşimi artırmak adına güzel bir ekibimiz var ve o ekiple birlikte biz her sene bazı projelere adım atıyoruz. Her sene de bu etkileşim daha fazla artarak devam ediyor. Önümüzdeki sene de maskotu olsun, daha fazla eğlence kısmı olsun, etkileşimi arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Oraya da daha sağlam bir bütçeyle gireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.