Türk Telekom, Letonyalı forveti açıkladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 31 yaşındaki Letonyalı forvet Andrejs Grazulis'i kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Letonyalı forvet oyuncusu Andrejs Grazulis'i renklerine bağladı.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Joventut Badalona'da tamamlayan Andrejs Grazulis'i takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Andrejs Grazulis." denildi.
Grazulis, daha önce Ventspils, Parma, VEF Riga, Trieste, Trento ve Virtus Bologna takımlarında forma giymişti.