Gişe rekorları kıran romantik-komedi filmleri
Yayınlandıkları dönemde rekor izleyiciyle adından söz ettiren, ülkemizde yayınlanmış en çok izlenen yerli ve yabancı romantik-komedi filmlerini sizler için derledik. İyi seyirler...
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Beyaz perdede büyük başarı yakalayan ülkemizde, sinema severler tarafından yoğun ilgi gösterilen bu romantik komedi filmlerini izlerken güzel vakit geçireceksiniz.
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1. CELAL İLE CEREN (2013)
Elektrikçi bir babanın yanında çalışan Celal ile bir mobilya mağazasında çalışan Ceren uzun süredir birliktedir. Ancak Ceren, Celal'in bir türlü evlilik teklif etmemesinden sıkılmıştır. Celal’in gizlice gittiği bekarlığa veda partisinin görüntüleri internete düşünce ilişkileri sona erer. Başta bu ayrılığı önemsemeyen Celal, zamanla Ceren’i ne kadar sevdiğini anlar ve onu geri kazanmak için komik ve duygusal bir mücadeleye girişir. Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın başrollerinde olduğu film, ilişkilerdeki çatışmaları eğlenceli bir dille anlatıyor.
IMDb Puanı: 3.3/10
Toplam Seyirci: 2.853.772
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2. KOCAN KADAR KONUŞ (2015)
Şebnem Burcuoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan film, Türk toplumunda kadınların küçüklükten itibaren “koca bulmaya” nasıl şartlandığını hicivle ele alıyor. 30 yaşındaki Efsun, aşkı dürüstlükte ve sadelikte ararken, ailesi onu geleneksel yöntemlerle "evliliğe hazırlamaya" çalışır. Ancak tam bu sırada, hiç unutamadığı lise aşkı Sinan yeniden karşısına çıkar.
IMDb Puanı: 6.1/10
Toplam Seyirci: 1.930.677
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3. BANA MASAL ANLATMA (2015)
Leyla ile Mecnun’un sevilen kalemi Burak Aksak’ın yazıp yönettiği film, dolmuş şoförü Rıza’nın, sıradışı bir şekilde Ayperi ile tanışmasının ardından hayatının masalsı bir hal almasını konu alıyor. Mizahı ve romantizmi başarılı bir şekilde harmanlayan film, izleyiciye samimi bir hikâye sunuyor.
IMDb Puanı: 7.3/10
Toplam Seyirci: 1.576.979
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4. ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA (2013)
Evlenmeye hazırlanan Esra, en yakın arkadaşı Didem’in bekar kalma paniğiyle baş etmeye çalışır. Didem, sevgilisi Cem’i evliliğe ikna etmek için türlü planlar yapar. Ancak Cem’in film projesindeki partneri Gözde yüzünden işler karışır ve Didem kıskançlık krizleriyle olayları başka bir boyuta taşır.
IMDb Puanı: 5.1/10
Toplam Seyirci: 1.507.603
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5. PATRON MUTLU SON İSTİYOR (2014)
Yapımcıdan “mutlu son” isteyen bir patronun isteği üzerine, senaryo yazarı yollara düşer. Kendi hayatını bir filme dönüştüren bu yolculukta hem güldüren hem duygulandıran olaylar yaşanır. Başarılı bir romantik komedi örneği olan film, seyirciyi eğlenceli bir yol hikayesiyle buluşturuyor.
IMDb Puanı: 6.0/10
Toplam Seyirci: 1.415.960
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6. KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ (2016)
Serinin devam filminde Efsun ve Sinan'ın düğün hazırlıkları, Efsun’un ailesiyle Sinan’ın babaannesi Cavide Hanım arasında geçen eğlenceli mücadeleyle birleşir. Aile içi çatışmalar, gelenekler ve düğün telaşı romantik komediye eğlenceli bir boyut katar.
IMDb Puanı: 5.7/10
Toplam Seyirci: 1.332.907
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7. HADİ İNŞALLAH (2014)
Pucca’nın popüler kitaplarından uyarlanan filmde, işsiz ve hayal kırıklığına uğramış bir genç kadının yeni bir şehirde, yeni bir iş ve aşk arayışı konu alınır. Sosyal medya dili ve günümüz gençliğine hitap eden yapısıyla dikkat çeker.
IMDb Puanı: 5.4/10
Toplam Seyirci: 1.255.390
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8. SEVİMLİ TEHLİKELİ (2015)
Yıllar önce bir bebeği kaçırarak büyük acılara yol açan Zarok, vicdanını rahatlatmak için o bebeği –artık genç bir kadın olan Zeliş’i– bulup ailesine geri götürmeye karar verir. Bu süreçte aralarında bir aşk filizlenir ve macera dolu anlar yaşanır.
IMDb Puanı: 6.0/10
Toplam Seyirci: 911.833
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9. TATLIM TATLIM (2017)
Dört çiftin bir partide tanıştıktan sonra yaşadıkları ilişki evrelerini komik ve dokunaklı bir şekilde anlatan film, zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Gupse Özay, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu ve Serkan Keskin gibi isimlerle romantik komediseverleri mest ediyor.
IMDb Puanı: 5.6/10
Toplam Seyirci: 726.990
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10. MESAJINIZ VAR (YOU’VE GOT MAIL - 1999)
New York’ta küçük bir kitapçı işleten Kathleen ile dev bir kitap zincirinin sahibi Joe, internet üzerinden kimliklerini bilmeden birbirlerine aşık olurlar. Gerçek kimlikleri ortaya çıkınca işler karışır. Tom Hanks ve Meg Ryan’ın başrollerinde yer aldığı film, romantik komedi türünün klasiklerinden biridir.
IMDb Puanı: 6.7/10
Toplam Seyirci: 691.805
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