1. CELAL İLE CEREN (2013)

Elektrikçi bir babanın yanında çalışan Celal ile bir mobilya mağazasında çalışan Ceren uzun süredir birliktedir. Ancak Ceren, Celal'in bir türlü evlilik teklif etmemesinden sıkılmıştır. Celal’in gizlice gittiği bekarlığa veda partisinin görüntüleri internete düşünce ilişkileri sona erer. Başta bu ayrılığı önemsemeyen Celal, zamanla Ceren’i ne kadar sevdiğini anlar ve onu geri kazanmak için komik ve duygusal bir mücadeleye girişir. Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın başrollerinde olduğu film, ilişkilerdeki çatışmaları eğlenceli bir dille anlatıyor.

IMDb Puanı: 3.3/10

Toplam Seyirci: 2.853.772