Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar ulaşan Türk kahvesi kendine has bir kahve çeşididir. Kökeni 14. yüzyıla kadar uzanır, ilk çıkışı Yemen ve Habeşistan olarak bilinir. Türkiye'ye ise 2 yıl sonra gelmiştir.

Kahve ilk olarak 1517 yılında Osmanlı'nın Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından İstanbul'a getirilir. İstanbul'a gelen kahve cezvelerde ve güğümlerde pişirilmeye başlanır ve böylelikle Türk kahvesi pişirme usulü ortaya çıkar.

17. yüzyılda seyahat eden Venedikli tüccarlar, kahveyi Avrupa'ya götürür ve "Türk kahvesi" olarak tanıtır. Türk kahvesi 1670'li yıllarda Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde sevilmeye ve tüketilmeye başlar. Günümüzde Türk kahvesi neredeyse espresso ile en çok tüketilen kahve çeşitlerinden birisidir. Türk kahvesi 2013 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne de girmiştir.

Peki Türk kahvesi neden özel fincanda içilir? Türk kahvesi fincanları özel olarak satılır ve belirli boyları vardır. Türk kahvesi fincanı 60 ila 120 ml arası değişen hacimlere sahiptir ve genellikle porselen olması tercih edilir. Daha büyük fincan yapılmamasının nedeni ise lezzetini muhafaza edebilmektir.

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DAHA UZUN SÜRE SICAK KALIR VE KÖPÜĞÜ KORUR

Küçük fincanlar, kahvenin sıcaklığını daha uzun süre korur ve telvenin dibe çökmesine zaman tanımak için tercih edilir. İnce cidarlı fincanlar, içecekten daha az ısı emecekleri için kahveyi daha yavaş soğutur ve böylelikle daha uzun sıcak kalır.

Bir diğer nedeni ise kahvenin köpüğünü korumaktır. Kahvenin köpük oranı ne kadar sıcak kalacağı ile de bağlantılıdır. Türk kahvesinin köpüğü ne kadar çok ise o kadar uzun süre sıcak kalır.