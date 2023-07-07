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KARABİBER Karıncalardan kurtulmak için deneyebileceğiniz basit yöntemlerden birisi karabiber kullanmak. Tane karabibere bir miktar su karıştırın. Bu suyu özellikle bahçeye açılan kapılara dökün. Karıncalar karabiberin kokusundan rahatsız olacaktır.

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PORTAKAL KABUĞU Evde çıkan karıncalardan kurtulmak için bir başka yöntem ise portakal kabuğu. Portakal kabuğunu ince ince doğrayıp karınca yuvalarının girişine yerleştirin. Portakalın asit kokusu karıncaları rahatsız edecektir.

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TEBEŞİR Karıncaların izlediği yolları tebeşirle çizip iki gün bekleyin. Aynı işlemi karınca yuvasının çevresi için de deneyin. Tebeşirin içerisinde bulunan maddeler, karıncaların sevmediği ve kaçtığı maddelerdir.

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KAHVE Türk kahvesinin telvesini karıncaların yuvasına dökün. Karıncalar kahvenin kokusundan hoşlanmazlar.

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NANE YAĞI Karıncaların yuvasının girişlerine nane yağı dökerseniz keskin kokusu onları uzaklaştıracaktır.

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ELMA SİRKESİ En çok kullanılan yöntemlerden birisi elma sirkesidir. Elma sirkesini su ile karıştırıp karıncaları uzaklaştırabilirsiniz. Yuvalarına dökerek sirke kokusunu almalarını sağlayabilirsiniz.

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