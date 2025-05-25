Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Türk Boğazlarında köprüler "sarı-kırmızı" | Son dakika haberleri

        Türk Boğazlarında köprüler "sarı-kırmızı"

        İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü Galatasaray'ın 25'nci şampiyonluğunu kazanması sonrasında "sarı-kırmızı" renklerle aydınlatıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2025 - 01:35 Güncelleme: 25.05.2025 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Boğazlarında köprüler "sarı-kırmızı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlaması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, "sarı-kırmızılı" renklere büründü.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Sarı-kırmızılılar ligde 25'nci şampiyonluğa ulaşarak 5'nci yıldıza sahip olduğu için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DE "SARI-KIRMIZI"

        Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğa ulaşarak 5'nci yıldızı takması sonrasında Türkiye'nin en önemli yapıları arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü de sarı-kırmızı renklerle donatıldı.

        1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olma özelliğini taşıyor.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türk boğazları
        #Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
        #1915 Çanakkale Köprüsü
        #galatasaray
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıktı
        Alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı
        Alkollü şüpheliler polise saldırdı: 2 yaralı, 3 gözaltı
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        Rusya Kiev'e balistik füzeyle saldırdı
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        İzmir'de kazanan G.Saray!
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Denize düşen çocuk kurtarıldı
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Trump'tan savunma bütçesi hedefi: 1 trilyon dolar
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        TUSAŞ 2034'e kadar 500 KAAN üretecek
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Muşspor 2. Lig'e yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Arda Turan'dan Eyüpspor'a veda!
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Habertürk Anasayfa