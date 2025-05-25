Türk Boğazlarında köprüler "sarı-kırmızı"
İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü Galatasaray'ın 25'nci şampiyonluğunu kazanması sonrasında "sarı-kırmızı" renklerle aydınlatıldı
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlaması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, "sarı-kırmızılı" renklere büründü.Fotoğraf: AA
Sarı-kırmızılılar ligde 25'nci şampiyonluğa ulaşarak 5'nci yıldıza sahip olduğu için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.Fotoğraf: İHA
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DE "SARI-KIRMIZI"
Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğa ulaşarak 5'nci yıldızı takması sonrasında Türkiye'nin en önemli yapıları arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü de sarı-kırmızı renklerle donatıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olma özelliğini taşıyor.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.