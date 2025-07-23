Tunus telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tunus'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Sıcak iklimi, uzun sahil şeridi, çöl coğrafyası ve tarihî dokusuyla dikkat çeken bu ülkenin dünya geneline yayılmış belirli özellikleri vardır. Teknoloji, iletişim ve ulaşım alanında da gelişen bir ülke olduğu bilinir. Peki Tunus hangi para birimi kullanıyor? Ülkenin internet alan adı uzantısı ne? İşte tüm bu detaylar…

TUNUS TELEFON KODU

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Tunus telefon kodu +216’dır. Bu kod, ülke dışından Tunus’taki bir kişiye ya da kuruluşa isteyen herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Telefon altyapısı, bilhassa şehir merkezlerinde oldukça gelişmiştir. Ayrıca Tunus, GSM operatörleri sayesinde mobil kapsama alanı geniş olan ülkeler arasındadır. Bilhassa Tunus şehirleri, sahil şeridindeki yerleşimler ve turistik bölgelerde var olan mobil internet hızı son derece tatmin edicidir.

TUNUS PARA BİRİMİ

Tunus para birimi ise Tunus Dinarı (TND)’dır.

1 Tunus Dinarı, 1000 milime bölünür.

Dinar birimi, çoğunlukla uluslararası para birimi kodu olan TND ile simgelenir.

Tunus içerisinde yaygın olarak kullanılan banknotlar 5, 10, 20 ve 50 dinar şeklindedir.

Madeni paralar ise 1 dinar ve milim cinsinden alt değerlerden oluşur.

Dinar, ülke dışına çıkarılması yasak olan bir para birimidir.

Turistlerin Tunus’tan ayrılmadan önce döviz bozdurma işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunlu tutulmuştur.

TUNUS PLAKA KODU

Tunus plaka kodu için stabil bir kod belirlenmemiştir. Arabaların plakaları daha çok siyah zemin üzerine beyaz karakterlerle yazılır. Ayrıca Fransız stiline benzer bir formatta düzenlenmesi de öne çıkar. Plakalar, çoğunlukla üç haneli bir sayı ve ardından gelen 4 haneli araç numarasından oluşur. Bu, araç plakalarının serisini belirtir. Örneğin:

123 تونس 4567. Araç türüne göre kırmızı zeminli geçici plakalar, resmi plakalar veya ticari plakalar da dikkat çeker. Her plaka ülke çapında geçerlidir. Ancak Tunus içerisinde bölgesel bir kodlama yapılmamıştır. TUNUS HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Peki Tunus hangi alan adı uzantısı? Ülkenin internetteki ülke kodu alan adı uzantısı “.tn” şeklinde belirlenmiştir. Bu uzantı, ülkeye ait web sitelerini ve dijital varlıkları tanımlamak amacıyla sunulmuştur. Devlet kurumları, çoğunluklu olarak “.gov.tn” uzantsını tercih eder. Yanı sıra ticari işletmelerde “.com.tn” gibi alt uzantılar öne çıkar. Alan adı tescil hizmetleri ise Tunus İnternet Ajansı tarafından yürütülür. Dijitalleşme çalışmaları sayesinde Tunus’ta çevrimiçi hizmetlere erişim artmış, e-devlet uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bu da Tunus’un son dönemlerde dijital anlamda geliştiğini ortaya koyar. TUNUS HAKKINDA BİLGİLER Ülkenin nüfusunun yaklaşık 12 milyon civarı olduğu bilgisi vardır.

Ülke başkenti de Tunus’dur.

Tunus, ülke adını taşıyan en büyük şehir olarak öne çıkar.

Ülkede resmi olarak konuşulan dil Arapça’dır.

Aynı şekilde Fransızca’da yaygın şekilde konuşulur.

Tunus, Arap Baharı başlangıç noktası olarak kabul edilir.

Kartaca Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır.

Ülkede yaygın olarak Akdeniz iklimi hâkimdir.

Ülke, yazları sıcak geçerken kışları son derece ılıman özellik gösterir.

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