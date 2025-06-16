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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tunceli haberleri: Anne ve yavru ayıların piknik keyfi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!

        Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde, piknik yapmaya giden ailenin sofrasına, bir anda anne ayı ve yavruları konuk oldu. Aile, ayıların gelmesinin ardından olay yerinden uzaklaşıp cep telefonunun kamerasını açtı. Yiyecekleri karıştıran ayılar bir süre sonra gözden kayboldu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 16.06.2025 - 08:51 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:32
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        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
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        Tunceli'nin doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi'nde piknik yapan bir aile, unutulmaz bir an yaşadı. Vadi kenarında kurdukları sofrada dinlenen aile, bir anda ortaya çıkan anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        İHA'daki habere göre doğal yaşamın iç içe geçtiği bölgede yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

        YİYECEKLERİ KARIŞTIRIP GİTTİLER

        Görüntülerde, ayı ailesinin piknik sofrasına yaklaşarak yiyecekleri karıştırdığı görülüyor. İlk şaşkınlığı atlatan aile, sessizce geri çekilerek bölgeden uzaklaştı ve herhangi bir zarar görmeden olay yerinden ayrıldı.

        "YABAN HAYVANI BESLENMEMELİ" UYARISI

        Olayın ardından yetkililer, doğada yaşayan yaban hayvanlarının beslenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca piknik yapan vatandaşların, yiyecek atıkları başta olmak üzere çöplerini doğada bırakmamaları gerektiği hatırlatıldı.

        Uzmanlar, bu tür durumların yaban hayvanlarının doğal beslenme alışkanlıklarını bozduğuna ve insanlarla tehlikeli yakınlaşmalara yol açabileceğine dikkat çekti.

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        #Tunceli
        #Son dakika haberler
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