Köy yollarında ilk kez sıcak asfalt çalışması yapıldığının altını çizen Vali Aygöl, "Biz il özel idaresi olarak şöyle bir çalışmanın içine girdik. Önümüzdeki hafta görüşmeleri yapıp çok hızlı bir şekilde şehrimizde günlük üretimi 120 ton olmak üzere asfalt plenti kazandırma kararı aldık. Şehrimizde bunun yanında ilçelerimize hizmet etsin diye mobil kompresör alımı da gerçekleştirip önümüzdeki seneden itibaren yapacağımız tüm yollarımızı artık sathi kaplamadan vazgeçip sıcak asfaltla devam etmek istiyoruz. 10-15 sene sonra şehrimizin yollarının hepsinin sıcak asfalt olduğunu görmek istiyoruz. Bu hususta il genel meclisimize, kurum amirlerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza yolumuz ve yapacağımız yollar hayırlı olsun İnşallah" diye konuştu.