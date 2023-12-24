Tüm yemeklerin yanına yakışır! Nefis patates sufle tarifi!
Her daim sofraların baş tacı olan patates, farklı tarifleriyle herkesin favorisi olmaya devam ediyor. İşte, pratik bir şekilde hazırlanan ve tüm yemeklerin yanına yakışan bir lezzet: patates sufle. Yumuşacık içi ve hafif kıtır dışıyla, yemeklerin yanında tam bir lezzet şöleni sunan bu tarif, sofralarınızı şenlendirecek bir lezzet alternatifi sunuyor.
Giriş: 24.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:06
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Patates sufle, pratik yapımı ve muhteşem tadıyla sofralara keyif katan bir tariftir. Patatesin yumuşacık dokusu ve yoğun lezzeti, bu nefis sufleyi yemeklerin yanında harika bir eşlikçi haline getirir. İşte misafirlerinizin de bayılacağı patates sufle tarifi...
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PATATES SUFLE MALZEMELERİ
Patates sufle için gereken malzemeler şu şekildedir;
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PATATES SUFLE NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları