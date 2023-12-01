Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Tüm sosyal medyayı kandırdı: Zack Fairhurs videosuyla milyonlarca dolar kazandı

        Tüm interneti kandıran adam Zack Fairhurst: Çektiği videolarla milyonlarca dolar kazandı

        İçerik üreticisi olarak bilinen Zack Fairhurst (Maddzak), okyanusta yaşama maceraları üzerinde çektiği videolarla neredeyse bütün sosyal medya camiasını kandırdı. İzlenen videolarıyla milyonlarca takipçi kazanan içerik üreticisinin uyguladığı yöntem sosyal medyanın geldiği noktayı şaşırtıcı şekilde gözler önüne seriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Neredeyse tüm sosyal medyayı kandıran Zack Fairhurst, arkadaşlarıyla verdiği bir yat partisinin ardından denize düştüğü bir video yayınladı ve ortadan kayboldu. Denizde telefonu yanında olan Zack TikTok'a videolar yüklemeye başladı.

        • 2

          NEREDEYSE TÜM SOSYAL MEDYAYI KANDIRDI

          Yardım çağrılarında bulunan Zack Fairhurst'a yardım edebilmek için birçok insan her yerde onu paylaşmaya ve takip etmeye başladı. Zack bir süre sonra "Zamanım azalıyor en iyisi beni takip edin" diyerek videoyuyu kapatır.

        • 3

          Tam 24 saat içerisinde 400 binden fazla kişi sosyal medyada Zack'i takip etmeye başlar. Bir süre sonra Zack denizin ortasında canlı yayınlar açmaya başlar. "Eğer 100 bin beğeni alırsam ışıkları gördüğüm yere yüzmeyi deneyebilirim" dediği videolar çeker.

        • 4

          İNSANLAR YALAN OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE TAKİP ETMEYE DEVAM ETTİ

          Zack'e beğeniler gelmeye devam eder ancak Zack herkesle dalga geçer gibi videolar çekmeyi sürdürür. Bazı kullanıcılar denizde telefonunu nasıl kullandığını veya şarjının nasıl bitmediğini ya da neden polisi aramadığı üzerine mantıklı sorular sorar. Ancak tüm bu mantıklı sorulara rağmen insanlar Zack Fairhurst'un istediğini vermeye devam eder.

        • 5

          MİLYONLARCA DOLAR KAZANMAYA BAŞLADI

          Zack Fairhurst okyanusta yaşadığını iddia ettiği videoları tam 5 ay boyunca devam ettirdi. Milyonlarca dolar kazanmaya başlayan Zack, 5 milyondan fazla da takipçiye sahip.

        • 6

          Zack Fairhurst ayrıca sattığı ürünler yanı sıra diğer marka onayları ve anlaşmalarını da piyasaya sürdü.

        • 7

          Zack Fairhurst'ün çektiği videolar sosyal medyanın günümüzdeki halini gözler önüne seren basit örneği, insanlar videoların gerçek olmadığını bildikleri halde izlemeyi ve takip etmeyi tercih edebiliyor.

          Kaynak: Digital Journal

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        İsrail hava saldırılarının Gazze'ye verdiği zarar
        İsrail hava saldırılarının Gazze'ye verdiği zarar
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Elenmenin de ötesi"
        "Elenmenin de ötesi"
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!
        Hezimet!
        Hezimet!
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Habertürk Anasayfa