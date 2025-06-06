Tüm dünya izliyor: Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir? | Dış Haberler

Tüm dünya izliyor: Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir? | Dış Haberler

Her şey perşembe günü Oval Ofis'te Almanya'nın yeni şansölyesi Friedrich Merz ile yapılan bir toplantı sırasında bir muhabirin Başkan Trump'a Elon Musk'ın iç politika tasarısına yönelik eleştirilerini sormasıyla başladı.

Trump'ın sert yanıtı, son haftalarda araları daha da açılan bir zamanların yakın müttefikleri arasında sosyal medyada sert bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Başkan Trump, geçmiş zaman kipinde konuşarak Musk ile "harika bir ilişkileri" olduğunu söyleyerek sözlerine başladı ve bunun devam edeceğinden emin olmadığını ekledi.

Trump ile Musk arasında kavga büyüyor! Haberi Görüntüle

Trump, Tesla ve SpaceX'in milyarder lideri Musk'ın, bekleyen yasanın elektrikli araçlara yönelik sübvansiyonları geri çekecek olmasından dolayı "üzgün" olduğunu söyledi. Ardından, Musk'ın kendisini desteklemek için harcadığı milyonlarca dolar olmasaydı da 2024 Başkanlık Seçimleri'ni kazanacağını iddia ederek özellikle sert bir çıkış yaptı.

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Musk bu sözlerin hemen ardından sosyal medya platformu X üzerinden tasarıya yönelik saldırısını yeniledi.

Trump daha sonra Musk'ın "tasarının her yönünü" bildiğini iddia ederek, teknoloji yöneticisinin hükümet görevinden ayrılana kadar bu tasarıyla ilgili bir sorunu olmadığını söyledi: "Elon konusunda büyük hayal kırıklığına uğradım."

Musk, tasarıda ne olacağını bildiği iddiasını reddetti ve Trump'ın kendisinin yardımı olmadan 2024 Başkanlık Seçimleri'ni kazanabileceği fikrine itiraz etti. Ayrıca Başkan'ı bütçe açığını azaltma sözünden döndüğü için eleştirdi. Musk bir de anket açarak ABD toplumunun çoğunluğunu temsil eden yeni bir siyasi partinin zamanının gelip gelmediğini sordu. Yanıtlar yüzde 80 oranında "Evet". Trump, basın toplantısının ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'a döndü ve Musk'ın mesajlarına yanıt olarak iki mesaj yayınladı. Musk hemen karşılık verdi. Yirmi dakika sonra Musk, kanıt sunmadan, Jeffrey Epstein hakkında yayınlanmamış hükümet belgelerinde Trump'a atıfta bulunulduğunu iddia etti. Trump, iç politika tasarısını savunarak yanıt verdi ve imzası niteliğindeki sloganıyla sözlerini tamamladı. REKLAM Musk, şirketi SpaceX'in Dragon uzay aracını hizmet dışı bırakmaya başlayacağını öne sürerek saldırı yağmurunu sürdürdü. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot, yiyecek ve diğer malzemeleri taşımak için bu uzay aracına güveniyor. (Daha sonra böyle bir hamleyi erteleyeceğini belirtti).

İki dakika sonra, Başkan Yardımcısı JD Vance'in yerine geçebilmesi için Başkan Trump'ın görevden alınmasını öneren başka bir kullanıcının paylaşımını destekledi. Ardından Başkan'ın gümrük vergisi politikasının ülkeyi resesyona sürükleyeceğini iddia etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Musk sosyal medya hesabında daha uzlaşmacı bir tavır takındı. İkili birbirine neler yapabilir? Başkan Trump ve Elon Musk arasında yaşanan büyük patlama, dünyanın en güçlü iki adamı arasındaki sallantılı ittifakı parçaladı. Aralarındaki kavganın uzaması ve hatta tırmanması halinde geniş kapsamlı sonuçları olabilir. İşte birbirlerine acı çektirebilecekleri sekiz yol: Musk neler yapabilir: Milyarlarını Trump'a, müttefiklerine ve gündemine karşı kullanabilir. Başkanın seçilmesine yardımcı olmak için 250 milyon dolardan fazla para harcayan Musk, Cumhuriyetçilere karşı kampanyaları da kolaylıkla finanse edebilir. Trump'ın iç politika tasarısını "iğrençlik" olarak nitelendirdi ve X üzerinden Cumhuriyetçi kongre liderlerine saldırdı. Musk, Trump'ı destekleme taahhüdünün son 100 milyon dolarını da geri çekebilir. REKLAM Sosyal medyayı bir tahrik unsuru olarak kullanıyor ve buna devam edebilir. Musk X'te bir anket yayınlayarak "Amerika'da gerçekten ortadaki %80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanının gelip gelmediğini" sordu. Şu ana kadar ankete katılan yaklaşık iki milyon kişinin yüzde 80'inden fazlası "Evet" oyu verdi. Musk, "Trump'ın görevden alınması gerektiğini" öne süren bir paylaşıma da yanıt verdi: "Evet." Trump'ı tartışmaların içine çekmek. Başkan ile aylardır yakın bir ilişki içinde olan Musk, şimdi içeriden bilgi sahibi olduğunu iddia ederek Trump'ın başını derde sokabilir. Herhangi bir kanıt sunmadan, Trump yönetiminin Jeffrey Epstein hakkındaki dosyaların yayınlanmasını yavaşlattığını çünkü dosyalarda Trump'ın adının geçtiğini iddia etti. "Bu yazıyı gelecek için işaretleyin" diye yazdı. "Gerçek ortaya çıkacaktır." Yönetimi rahatsız etmek için şirketlerini kullanmak. Musk, NASA astronotlarını ve malzemelerini Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıyan SpaceX'in Dragon uzay aracını "derhal" hizmet dışı bırakacağını yazdı. Bu tehdit, Trump'ın müttefiki ve Musk'ın en önde gelen eleştirmenlerinden biri olan Stephen K. Bannon'un, Trump'ın "bu gece yarısından önce SpaceX'e el koymasını" önermesine yol açtı. Trump ne yapabilir? Musk'ın şirketleriyle yapılan sözleşmeleri feshetmek. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, Musk'ın SpaceX ve Tesla da dahil olmak üzere çeşitli şirketleriyle olan hükümet sözleşmelerini sona erdirmenin "Bütçemizde tasarruf yapmanın en kolay yolu" olacağını öne sürdü. Geçen yıl Musk'ın şirketlerine 17 devlet kurumuyla yapılan yaklaşık 100 sözleşme kapsamında 3 milyar dolar vaat edilmişti. "Musk'ın göçmenlik durumu ve uyuşturucu kullanımı araştırılsın." Bannon, "Musk'ın göçmenlik durumu resmi olarak soruşturulmalı, çünkü kendisinin yasadışı bir yabancı olduğuna ve derhal ülkeden sınır dışı edilmesi gerektiğine inanıyorum." dedi. Musk, Güney Afrika'da doğmuş, vatandaşlığa kabul edilmiş bir ABD vatandaşı. Bannon ayrıca Musk'ın uyuşturucu kullanımı ve Çin'le ilgili askeri planlar hakkında gizli bilgiler edinme çabaları hakkında da soruşturma açılması çağrısında bulundu. Musk'ın güvenlik iznini iptal etmek. Bannon, teknoloji milyarderine yönelik soruşturmalar sırasında Musk'ın çok gizli yetkilerinin askıya alınmasını önerdi. Ancak Trump, SpaceX'in NASA ile yaptığı çalışmaları içeren hükümet sözleşmelerinin bir parçası olarak Musk'ın sahip olduğu güvenlik iznini tamamen iptal de edebilir. Bu da Musk'ın hükümetle çalışmaya devam etmesini çok zorlaştıracaktır. Başkanlığın gücünü ona karşı kullanmak. Trump, siyasi rakiplerini cezalandıran kararnameler imzalayabilme ve Adalet Bakanlığı gibi kurumları soruşturma başlatmaya yönlendirebilme gibi muazzam yetkilere sahip. Musk'ın sözde Devlet Verimliliği Departmanı gibi bazı gözde projelerini ve Musk'ın önceliği olan beyaz Güney Afrikalıları kucaklamasını sona erdirebilir.