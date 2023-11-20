TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller
Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu iller listesini geçtiğimiz günlerde yayınladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla kadar ulaşabiliyor
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TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER
1- TUNCELİ VE GÜMÜŞHANE
TÜİK verilerine göre, erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,1 yıl ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi 77,7 yıl ile Muğla ve 77,3 yıl ile Antalya izledi. Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 73,5 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 73,8 yıl ile Gaziantep ve 74,1 yıl ile Ağrı takip etti.
Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84,1 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 84 yıl ile Muğla ve 83,8 yıl ile Trabzon izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 78,8 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 79 yıl ile Gaziantep ve 79,3 yıl ile Van takip etti.
GÜMÜŞHANE - ERKEKLER
Erkek: 78. 1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
TUNCELİ - KADINLAR
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5
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2 - MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
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3- MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
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4- GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
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5- GÜMÜŞHANE
Erkek: 78.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
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6- TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
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7- ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
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8- RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
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9- ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
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10- ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4
Kaynak: TÜİK