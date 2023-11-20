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        Haberler Gündem TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

        TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

        Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu iller listesini geçtiğimiz günlerde yayınladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla kadar ulaşabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:50
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        • 1

          TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER

          1- TUNCELİ VE GÜMÜŞHANE

          TÜİK verilerine göre, erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,1 yıl ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi 77,7 yıl ile Muğla ve 77,3 yıl ile Antalya izledi. Erkeklerde beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 73,5 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 73,8 yıl ile Gaziantep ve 74,1 yıl ile Ağrı takip etti.

          Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 84,1 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 84 yıl ile Muğla ve 83,8 yıl ile Trabzon izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 78,8 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 79 yıl ile Gaziantep ve 79,3 yıl ile Van takip etti.

          GÜMÜŞHANE - ERKEKLER

          Erkek: 78. 1

          Kadın: 83.6

          Genel Ortalama: 79.9

          TUNCELİ - KADINLAR

          Erkek: 76.2

          Kadın: 85.7

          Genel Ortalama: 80.5

        • 2

          2 - MUĞLA

          Erkek: 77.7

          Kadın: 83.5

          Genel Ortalama: 80.5

        • 3

          3- MARDİN

          Erkek: 76.9

          Kadın: 83.7

          Genel Ortalama: 80.3

        • 4

          4- GİRESUN

          Erkek: 75.9

          Kadın: 84.3

          Genel Ortalama: 80.1

        • 5

          5- GÜMÜŞHANE

          Erkek: 78.1

          Kadın: 83.6

          Genel Ortalama: 79.9

        • 6

          6- TRABZON

          Erkek: 76

          Kadın: 83.4

          Genel Ortalama: 79.8

        • 7

          7- ORDU

          Erkek: 76.6

          Kadın: 83

          Genel Ortalama: 79.8

        • 8

          8- RİZE

          Erkek: 75.3

          Kadın: 83.7

          Genel Ortalama: 79.6

        • 9

          9- ADIYAMAN

          Erkek: 76.6

          Kadın: 82.5

          Genel Ortalama: 79.5

        • 10

          10- ANKARA

          Erkek: 76.7

          Kadın: 81.9

          Genel Ortalama: 79.4

          Kaynak: TÜİK

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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