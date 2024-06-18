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        Haberler Magazin Tuğçe Tayfur Aydın ikinci kez anne oldu! Ferdi Tayfur bir kez daha dede oldu - Magazin haberleri

        Tuğçe Aydın ikinci kez anne oldu

        Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Aydın, ikinci kez anne oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:49
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          2023'ün Ağustos ayında iş insanı Muhammet Aydın ile nikâh masasına oturan Tuğçe Aydın'dan müjdeli haber geldi. Tayfur, ikinci bebeğini kucağına aldı.

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          Sosyal medya hesabından bebeğinin dünyaya geldiğini duyuran Tuğçe Aydın, kızına Lina adını verdi.

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          Hastane odasını pembe renkli balonlarla süslettiren Tuğçe Aydın, "Hoş geldin annem" ifadelerini kullandı.
          Tuğçe Aydın'ın Taner Şafak ile evliliğinden Efe adında bir oğlu daha bulunuyor.

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          BABASI İLE ARASI LİMONİ

          Öte yandan Ferdi Tayfur, Necla Nazır ile 29 yıllık birlikteliğini 2007'de sona erdirmişti. Tuğçe Aydın, son dönemlerde babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.

          Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı. Sanatçının Instagram hesabından "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajı paylaşılmıştı.

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          Tuğçe Aydın ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’yı hedef aldı. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; yardımcısı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını iddia etti.

          Tuğçe Aydın ise paylaşımın altına "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'Kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'Anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" mesajını yazdı, kısa süre sonra da sildi.

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          Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıkmış, Ferdi Tayfur paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip, "Az önce bir yazı yayınlattım. Şirin'e yazdırdım. Söylediğim de şu; Kim ne yapar, kendine yapar, dünyada ve ahirette... Hepinizi gözlerinizden öpüyorum" açıklamasını yapmıştı.

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