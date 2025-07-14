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        Haberler Magazin Tuğba Özay hortumla yüzünü yıkadı - Magazin haberleri

        Tuğba Özay hortumla yüzünü yıkadı

        Tuğba Özay, sıcak havadan bunalınca çareyi bahçede yüzünü hortumla yıkayarak buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 12:50 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:50
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        Hortumla yüzünü yıkadı
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        Havaların ısınmasıyla birlikte birçok ünlü isim tatil beldelerine akın ederken emekli manken ve oyuncu Tuğba Özay, çareyi başka bir yöntemde buldu.

        Tuğba Özay, gittiği bir klinikte sıcaktan bunalınca bahçedeki hortumla yüzünü ve kollarını yıkadı.

        Özay, o anları "Bu suyu buraya koyandan Allah razı olsun. Ohh. Kendime geldim. İlla Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Alanya'ya mı gitmek lazım?" ifadeleriyle yayımladı.

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        #tuğba özay

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