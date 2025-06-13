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        Haberler Spor Futbol İtalya Tudor 2 yıl daha Juventus'ta - Futbol Haberleri

        Tudor 2 yıl daha Juventus'ta

        Juventus, geçtiğimiz mart ayında geçici olarak göreve getirdiği teknik direktör Igor Tudor'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:18
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        Tudor 2 yıl daha Juventus'ta
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        İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulübü Juventus, teknik direktör Igor Tudor'un kontratını uzattı.

        Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Hırvat çalıştırıcının sözleşmesi, 1 yıl opsiyonuyla 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.

        Galatasaray, Lazio ve Marsilya'da görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, Juventus'un başına Mart ayında geçti.

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