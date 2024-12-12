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        Haberler Magazin Tuba Büyüküstün, tekrardan kırmızı halıda - Magazin haberleri

        Tuba Büyüküstün, tekrardan kırmızı halıda

        Kızıldeniz Film Festivali'ne jüri üyesi olarak katıl Tuba Büyüküstün, tekrardan kırmızı halıda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 23:54 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:54
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        Tekrardan kırmızı halıda
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        Geçtiğimiz günlerde ülkemizden de ünlü isimlerin katıldığı açılış töreniyle başlayan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde devam ediyor.

        Festivalin dördüncü edisyonunda, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, jüri üyeleri arasında yer aldı.

        Tuba Büyüküstün, Hollywood'un ünlü isimlerini ağırlayan festivalin son gösteri törenin kırmızı halısında boy gösterdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Tuba Büyüküstün

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