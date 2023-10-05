TTK Türkiye Taşkömürü Kurumu 2023 TTK 2 bin işçi alımı başvuruları ne zaman? İşçi alımı müjdesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Müjde sonrası gözler TTK işçi alımıyla ilgili detaylara çevrildi. Peki, TTK işçi alımı başvuru şartları neler? İşte TTK 2 bin işçi alımı başvuru tarihi...