ABD Başkanı Trump'tan Putin ile telefon görüşmesine ilişkin: Hayal kırıklığına uğradım

"HİÇ BİR İLERLEME KAYDEDEMEDİK" DEMİŞTİ

Trump, dün Putin ile yaptığı telefon konuşmasında Ukrayna'da bir barış sağlanması adına "hiç bir ilerleme kaydedemediğini" söylemiş ve "Bir görüşme yaptık. Oldukça uzun bir görüşmeydi. İran da dahil olmak üzere birçok şey hakkında konuştuk ve ayrıca bildiğiniz gibi Ukrayna ile olan savaş hakkında da konuştuk. Bundan memnun değilim. Bugün onunla hiç bir ilerleme kaydedemedim." ifadelerini kullanmıştı.