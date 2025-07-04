Trump, dün Putin ile yaptığı telefon konuşmasında Ukrayna'da bir barış sağlanması adına "hiç bir ilerleme kaydedemediğini" söylemiş ve "Bir görüşme yaptık. Oldukça uzun bir görüşmeydi. İran da dahil olmak üzere birçok şey hakkında konuştuk ve ayrıca bildiğiniz gibi Ukrayna ile olan savaş hakkında da konuştuk. Bundan memnun değilim. Bugün onunla hiç bir ilerleme kaydedemedim." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Trump'tan Putin ile telefon görüşmesine ilişkin: Hayal kırıklığına uğradım
ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi ve "Putin'in duracağını düşünmüyorum" dedi. Trump ayrıca, Gazze'de 60 günlük ateşkes teklifine ilişkin "Hamas'ın anlaşmayı kabul edip etmeyeceğini 24 saat içinde öğreneceğiz" ifadelerini kullandı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin kendisini 'hayal kırıklığına' uğrattığını söyledi.
ABD Başkanı Trump, "Putin'in duracağını düşünmüyorum" dedi. Ayrıca bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşeceğini ifade etti.
"HAMAS'IN YANITINI 24 SAAT İÇİNDE GÖRECEĞİZ"
Öte yandan Trump, "Hamas'ın ateşkes teklifini kabul edip etmeyeceğini 24 saat içinde göreceğiz" açıklamasında bulundu.
HAMAS: FİLİSTİNLİ GRUPLARLA GÖRÜŞÜYORUZ
Hamas, arabulucular tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini Filistinli gruplarla görüştüğünü ve istişarelerin tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacağını duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının sona ermesi ve insanı yardımların serbestçe geçişinin sağlanması konusunda kararlı olunduğu belirtilerek, Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabulucuların sunduğu teklifle ilgili Filistinli grupların yöneticileriyle istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Hamas, bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından arabuluculara nihai kararını açıklayacak ve resmi şekilde ilan edecektir." ifadesine yer verildi.