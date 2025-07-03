Vladimir Putin ile Donald Trump telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Vladimir Putin, Rusya'nın savaşın nedenlerini ortadan kaldıracağını bildirdi.

Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini bildirdi.

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Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ile Trump'ın temasları sürdürme konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, ayrıca Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de ele alındı.

Vladimir Putin, İran meselesinin yalnızca diplomatik yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

Donald Trump ise görüşmede, Ukrayna çatışmasının hızlı bir şekilde bitirilmesine ilişkin söylemini yineledi.

Görüşmede iki ülke arasında sinema alanında işbirliğinin ele alındığını belirten Uşakov, "İki ülke arasında Trump yönetimine ve bize yakın geleneksel değerleri teşvik eden film yapımlarının değişimi konusunda işbirliğinin yapılması fikri dile getirildi. Trump da hemen bu fikrin hoşuna gittiğini söyledi." diye konuştu.

İkili ilişkiler Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin de ele alındığını aktaran Uşakov, özellikle uzay araştırmaları ve enerji alanları ile bazı ekonomik projelerin hayata geçirilmesine ilgi gösterildiğini dile getirdi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump’ın temaslarını sürdüreceklerini söyledi. *Fotoğraf: EPA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV, temsilidir