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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Elon Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Elon Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın ABD hükümetindeki görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Oval Ofis'te Musk ile bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyuran Trump, "Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek" ifadelerin kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 30.05.2025 - 07:46
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        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
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        ABD Başkanı Donald Trump, en büyük destekçisi ve ABD hükümetindeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılan Elon Musk'ı övdü ve görev süresi sona eren milyarderle Cuma günü Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

        Dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinde en büyük destekçisi olan Elon Musk, ABD hükümetindeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan (DOGE) ayrıldığını duyurmuştu.

        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
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        "ELON HARİKA"

        Trump, Musk'ın açıklamasından saatler sonra bu konuya ilişkin açıklama yaptı ve Truth Social'daki paylaşımında "Bu onun son günü olacak ama aslında değil, çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde bize yardım edecek. Elon harika!" ifadelerini kullandı.

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        TRUMP'IN SEÇİM KAMPANYASI İÇİN YAKLAŞIK 300 MİLYON DOLAR HARCADI

        20 Ocak 2025'te 4 yıl aranın ardından Beyaz Saray'a geri dönen Trump'ın seçim kampanyasında en büyük destekçisi Musk olmuştu. Musk, Trump'ın başkanlık kampanyasını ve diğer Cumhuriyetçileri desteklemek için yaklaşık 300 milyon dolar harcamıştı. Bu ayın başlarında ise siyasi harcamalarını önemli ölçüde azaltacağını söylemiş ve "Sanırım yeterince şey yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

        "BAŞKAN TRUMP'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

        Son günlerde Musk'ın DOGE'deki görevinden ayrılacağı konuşulsa da kesin açıklaması Trump ile "vergi indirimi tasarısı" konusundaki görüş ayrılığından sonra geldi.

        Sosyal medya platformu X'ten dün açıklama yapan Musk, "Özel Hükümet görevlisi olarak görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Trump'a teşekkür etmek istiyorum.

        DOGE misyonu zamanla hükümet çapında bir yaşam biçimi haline geldikçe daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

        HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

        Musk, geçtiğimiz günlerde CBS Sunday Morning programında, Trump'ın "vergi indirimi tasarısı"nı eleştirmişti. Musk, Trump'ın "büyük güzel yasa tasarısı" olarak tanımladığı tasarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

        Musk açıklamasında, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

        TRUMP GÖREVE BAŞLADIĞI GÜN DOGE'NİN BAŞINA ATANMIŞTI

        Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı.

        Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü.

        TRUMP İLE SİYASİ İLİŞKİSİ SIK SIK PROTESTO EDİLDİ

        Musk'ın Trump ile yakın siyasi ilişkisi ülke çapında sık sık protestolara yol açtı, sahibi olduğu Tesla boykot edildi. Tesla'nın net karı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.

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