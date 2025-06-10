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        Haberler Dünya Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız: Belediye Başkanı'ndan tepki | Dış Haberler

        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız: Belediye Başkanı'ndan tepki

        California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilere müdahale için 2 bin Ulusal Muhafız daha görevlendireceğini belirtti. Los Angeles Belediye Başkanı Bass ise, Trump'ın 'kenti deney alanı olarak kullandığını' söyledi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:14
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        • 1

          Newsom, sosyal medya platformu X'ten, Trump'ın gösterilere müdahale için görevlendirdiği 2 bin Ulusal Muhafıza ilişkin açıklamalarda bulundu.

          Trump'ın önceden görevlendirdiği iddia edilen 2 bin Ulusal Muhafıza yiyecek ve su verilmediğini aktaran Newsom, 300 Ulusal Muhafızın konuşlandırıldığını ve geri kalanların federal binalarda beklediğini savundu.

        • 2

          Newsom, "Trump'ın Los Angeles'a 2000 Ulusal Muhafız daha göndereceğini öğrendim." ifadesini kullandı.

          Bu durumun kamu güvenliği ile ilgili olmadığını savunan Newsom, "Bu, tehlikeli bir Başkan'ın egosunu okşamakla ilgili. Bu pervasızca. Anlamsız. Ve askerlerimize karşı saygısızca." değerlendirmesinde bulundu.

        • 3

          Bir diğer paylaşımında ise Newsom, Los Angeles halkına, "Sesiniz önemli. Trump, Amerikan topraklarına 4 bin asker göndererek kaosu kışkırtmaya çalışıyor. Trump'ın kaosundan faydalanan aptal kışkırtıcılar hesap verecek. Güvende kalın. Sakin olun. Birbirinizi kollayın." diye seslendi.

        • 4

          Toplumun güvenliğini sağlamak üzere 800'den fazla ek eyalet ve yerel kolluk kuvvetini takviye etmek için yerel ortaklarla birlikte çalıştığını aktaran Newsom, kaosun "tam da Trump'ın istediği şey" olduğunu savunarak "Şimdi bu pisliği temizlemek California'ya kaldı." yorumunu yaptı.

        • 5

          700 Deniz Piyadesi Los Angeles'a gidiyor

          ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 Deniz Piyadesinin düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını belirtti.

          Hegseth, "Gavin Newsom bunu yapmasa bile, federal kolluk kuvvetlerini savunma yükümlülüğümüz var." ifadesini kullandı.

        • 6

          Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell de Trump'ın talimatıyla Bakanlığın ek 2 bin Ulusal Muhafızı göreve çağırdığını doğruladı.

          Parnell, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Savunma Bakanlığı, Başkan'ın emriyle, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ni (ICE) desteklemek ve federal kolluk kuvvetlerinin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere ilave 2 bin Ulusal Muhafızı federal hizmete çağırıyor." ifadelerine yer verdi.

        • 7

          Belediye Başkanı'ndan Trump'a tepki

          Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte devam eden düzensiz göçmenlere destek protestoları sırasında ABD yönetiminin Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerini konuşlandırmasını eleştirerek Los Angeles'ın "denek" olarak kullanıldığını savundu.

          Bass, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Los Angeles'a asker konuşlandırılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        • 8

          Trump yönetiminin "daha önce baskınların, suçluları ve hakkında yakalama kararı olan kişileri bulmaya yönelik olacağını söylediğini" belirten Bass, mevcut durumda yetkililerin insanların iş yerlerine kadar gittiğini söyledi.

          Bass, "Bize, tutuklanacak kişilerin bu insanlar olacağı söylenmemişti ve bu, bana kentimizin aslında bir denek gibi kullanıldığı hissini veriyor." eleştirisinde bulundu.

        • 9

          Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

          ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

        • 10

          ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

        • 11

          ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

        • 12
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