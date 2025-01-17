Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump Şi Cinping ile görüştü | Dış Haberler

        Trump Şi Cinping ile görüştü

        47. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devleti Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ikili, Çin-ABD ilişkilerinin yeni dönemde geliştirilmesi konusuna vurgu yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 19:50 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump Şi Cinping ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        47. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefonda görüştü.

        Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ikili, yeni dönemde ilişkilerin önemine dikkat çekerek yeni dönemle ilgili umutlarını dile getirdi.

        Şi Cinping ayrıca ikili ilişkilerin ilerlemesi konusunda iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Şi Cinping ayrıca her iki ülkenin de vatandaşlarına daha bir yaşam sunmaya çalıştığını ve hedeflerinin aynı olduğunun altını çizdi.

        Şi Cinping ayrıca iki ülkenin dost ve ortak olabileceğine değinerek yeni dönemde barış ve refahın hâkim olması gerektiğini ifade etti.

        REKLAM

        Donald Trump ise sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Çin Devlet Başkanı ile görüştüm. Görüşme her iki taraf için de olumluydu. Beklentim problemleri birlikte çözebileceğimiz yönünde. Başkan Şi Cinping ile ben dünyayı daha barışçıl ve güvenli bir yer hâline getirebiliriz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa