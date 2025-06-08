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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, tartışma yaşadığı Elon Musk ile ilişkisinin bittiğini söyledi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, tartışma yaşadığı Elon Musk ile ilişkisinin bittiğini söyledi

        ABD Başkanı Trump ile seçim sürecinden bu yana en büyük destekçisi olan Elon Musk arasındaki gerginlik sürüyor. Trump, son yaptığı açıklamada Musk ile ilişkisinin bittiğini söyledi ve Musk'ın "başkanlık makamına saygısızlık yaptığını" savundu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:24
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        Trump: Musk ile ilişkim bitti
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        ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde tartışma yaşadığı Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ın "başkanlık makamına saygısızlık yaptığını" savundu ve onunla ilişkisinin artık bittiğini düşündüğünü söyledi.

        Trump, Amerikan NBC News kanalına telefonla verdiği mülakatta, dünya kamuoyunun son birkaç gündür takip ettiği, Musk ile aralarındaki anlaşmazlıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        TRUMP MUSK İLE İLİŞKİSİNİ DÜZELTMEK GİBİ BİR NİYETİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk ile ilişkilerinin bittiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Trump, "Öyle olduğunu varsayıyorum, evet." yanıtını verdi.

        Trump ayrıca, kamuoyu önünde yaşanan tartışmaların ardından Musk ile ilişkisini düzeltmek gibi bir niyetinin de olmadığını belirtti.

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        ABD Başkanı ayrıca, Musk'ın Cumhuriyetçi adaylar karşısında Demokrat adaylara finansal destek vermesi durumunda ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

        "ÇOK SAYGISIZCA DAVRANDI"

        "Eğer bunu yaparsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." diyen Trump, "Bunun çok ciddi sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak." diye ekledi.

        ABD'li milyarder iş insanının "Başkanlık makamına saygısızlık yaptığını" da savunan Trump, yakın zamanda Musk ile konuşma gibi bir planının olmadığını dile getirdi.

        Trump, Musk'ın açıklamalarını, "Bence bu, çok kötü bir şey çünkü çok saygısızca davrandı. Başkanlık makamına saygısızlık edemezsiniz." diye yorumladı.

        MUSK EPSTEIN PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

        Diğer yandan, Elon Musk'ın, Trump'ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını öne sürdüğü X paylaşımını sildiği ortaya çıktı.

        Musk'ın sildiği paylaşımlar arasında, "Trump'ın isminin Epstein dosyalarında yer aldığını" iddia ettiği paylaşımda yer aldı.

        Elon Musk'ın söz konusu paylaşımı neden kaldırdığı bilinmezken, Beyaz Saray, Musk'ın iddiasının doğru olmadığını açıklamıştı.

        Musk, ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını öne sürmüştü.

        VANCE: MUSK BÜYÜK BİR HATA YAPTI

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile tartışma yaşayan Elon Musk'ın "Trump'ın peşine düşerek büyük bir hata yaptığını" savundu.

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, Theo Von isimli Amerikalı komedyene verdiği röportajda, hem Musk'ı eleştirdi hem de ikili arasındaki anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

        Vance, Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra "Trump'ın peşine düşmesinin büyük bir hata olduğunu" savunarak Musk'ın "duygusal" davrandığını ifade etti.

        Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları o anlık duygusal durumuyla ilişkilendiren Vance, Trump ile Musk arasındaki tartışmanın çok büyütülmemesi gerektiğini belirtti.

        "Umarım Elon sonunda geri döner. Belki şu anda bu mümkün değildir çünkü çok sert bir tavır sergiledi." değerlendirmesinde bulunan Vance, "Bakın bu tür durumlar herkesin başına gelebilir. Ben de son 24 saat içinde Elon Musk'tan daha kötü bir şekilde sinirlerime hakim olamadığım bir durum yaşadım." yorumunu yaptı.

        TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

        Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

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        Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

        Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

        Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

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