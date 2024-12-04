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        Haberler Dünya Amerika Trump, milyarder iş adamı Isaacmani NASA Direktörlüğüne aday gösterdi | Dış Haberler

        Trump, milyarder iş adamı Isaacmani NASA Direktörlüğüne aday gösterdi

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, milyarder iş adamı Jared Isaacman'i ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 22:42 Güncelleme: 04.12.2024 - 22:42
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        Trump, NASA Direktörlüğüne aday gösterdi
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        ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kendi yönetiminde NASA'nın idaresi konusunda Isaacman'e güvendiğini belirtti.

        Trump, daha önce iki kez uzaya çıkmış olmasıyla tanınan iş adamı Isaacman'in liderliği altında NASA'nın yeni görevlere başarıyla adım atacağını ve kendisinin NASA'yı yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığını söyledi.

        İlk olarak 2021 yılında milyarder iş adamı Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'e ait bir roketle uzaya çıkan Isaacman, geçen eylül ayında yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıkmasıyla biliniyor.

        Trump'ın NASA Direktörlüğü adaylık teklifini kabul ettiğini yazılı bir açıklamayla duyuran Amerikalı iş adamı, "Uzaydan harika gezegenimizi görme onuruna eriştikten sonra Amerika'nın insanlık tarihinin en inanılmaz macerasına öncülük etmesi noktasında çok tutkuluyum." ifadesini kullandı.

        Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman, Shifts4 adlı ödeme şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak Amerikan kamuoyunda kendine yer edindi.

        Isaacman'in NASA Direktörü olmak için Senato'dan onay alması gerekiyor.

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