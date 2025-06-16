Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Zirvede ticaret ve birçok şeyi konuşacaklarını belirten Trump, "Rusya'yı G8'den atmak bir hataydı. Çin'in G7'ye katılması da sorun olmaz" dedi.

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Kanada'ya yapılacak zirvenin ana odağının 'ticaret' olacağını söyleyen Trump, "Kanada ile ticaret anlaşması yapılabilir, sadece iki tarafın da onaylaması lazım" diye konuştu.

Donald Trump, İran ve İsrail arasındaki çatışmayla ilgili, "İranlılar gerginliğin yumuşamasını konuşmak istiyor. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan konuşmaları gerek" dedi.

İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum Haberi Görüntüle

Trump İsrail ve İran'la ilgili bir G7 bildirisini imzalamayı düşünmüyor. CBS News'e göre taslak belgede İran'ın izlenmesi ele alınıyor, her iki tarafa da sivilleri koruma çağrısı yapılıyor ve barış taahhütleri yineleniyor.

Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık dışişleri bakanları, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle görüşeceklerini duyurdu.