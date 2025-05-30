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        Haberler Dünya Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump ile Elon Musk'tan ortak basın açıklamaları

        ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'li iş insanı Elon Musk, Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze'de süren ateşkes görüşmelerine dikkati çekerek "Anlaşmaya yakınlar." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 20:58 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:45
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        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
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        ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'li iş insanı Elon Musk, Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes için görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken "Anlaşmaya yakınlar." dedi. ABD Başkanı, konuya ilişkin gün içinde ya da yarın haber vereceklerini bildirdi.

        Trump ayrıca, İran'la anlaşmanın çok uzak olmadığını belirtirken, "İran bombalanmak istemiyor." dedi.

        ABD Başkanı diğer yandan, Ukrayna meselesine de değinerek "Putin ve Zelenskiy inatçı" dedi.

        ABD Başkanı Trump, basın toplantısına gümrük vergilerinin öneminden bahsederek başladı.

        Trump, Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanındaki (DOGE) icraatlarını överken, birçok sistemde büyük değişiklik yarattıklarını belirtti.

        ABD Başkanı, Hükümet Verimliliği Departmanını işaret ederek, yolsuzluğa karşı adımlar attıklarını dile getirdi. ABD Başkanı, Elon Musk'ın ayrıldığını ancak geri gelebileceğinin sinyalini verdi.

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        Trump, göreve geldiği dönemin zorluklarını hatırlatarak dünyada yaşanan gelişmelere dikkat çekti ve Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmanın nükleer bir çatışmaya dönüşmesinin önüne geçtiklerini ifade etti.

        Elon Musk ise, Hükümet Verimliliği Departmanının çalışmaya devam edeceğini belirtirken, ziyaretlerini sürdüreceğini bildirdi.

        Musk ayrıca, Donald Trump'ın danışmanı olacağını dile getirdi.

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