TRT 1 canlı izle kesintisiz! UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys - Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı
TRT 1 canlı izle ekranı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı için gündemde araştırılanlar arasında yerini aldı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayak maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile karşı karşıya gelecek. Young Boys - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı TRT 1 olarak belirlendi. Bu noktada GS Şampiyonlar Ligi maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler TRT 1 izle ekranı başında bekleyişe başladı. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Young Boys - Galatasaray maçı izle…
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile mücadele edecek. Türk ekiplerinin Avrupa’daki tüm karşılaşmaları, 3 yıl boyunca TRT kanalı üzerinden yayınlanacak. Buna göre Young Boys - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda TRT 1 canlı yayın izle linki Young Boys - Galatasaray maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.
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YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Young Boys - Galatasaray maçı, 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü yani bu akşam Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda oynanacak.
Heyecan dolu karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
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YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Young Boys - Galatasaray maçı, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
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YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI TRT 1’DE!
Young Boys - Galatasaray maçı, TRT 1 ekranından naklen olarak yayınlanacak.
YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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AVRUPA KUPASI MAÇLARI 3 SEZON TRT’DE OLACAK
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.
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TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
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TRT 1 YAYIN AKIŞI | 21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
05.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.10 Şehirden Uzakta
09.25 Kara Ağaç Destanı
12.35 Lingo Türkiye
14.00 Seksenler
15.20 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Kaçış Yok"
22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Karş. "Young Boys-Galatasaray"
00.10 Yabancı Sinema "Gol 2"
02.00 Yaşam Başka Yerde
02.30 Gönül Dağı