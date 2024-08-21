Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile mücadele edecek. Türk ekiplerinin Avrupa’daki tüm karşılaşmaları, 3 yıl boyunca TRT kanalı üzerinden yayınlanacak. Buna göre Young Boys - Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda TRT 1 canlı yayın izle linki Young Boys - Galatasaray maçını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.