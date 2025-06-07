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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı

        İstanbul Maltepe'de yaşanan yol verme tartışması yumruklu kavgaya döndü. 31 yaşında E.Ö., 48 yaşındaki E.T.'ye yumruk attı. Kavga sonrasında E.Ö.'nün, E.T.'ye kalp masajı yaptığı görüldü. E.T.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, E.Ö.'ye ev hapsi cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:52
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        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
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        Maltepe'de trafikte yaşanan yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan E.T.'ye, darbeden E.Ö. uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan E.T.'nin tedavisi yoğun bakımda sürerken E.Ö.'ye ev hapsi cezası verildi.

        Olay, 4 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartıştı.

        Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.'nün yumruk attığı E.T., aldığı darbeyle yere yığıldı. E.Ö., attığı yumruk sonrası hareketsiz yatan E.T.ye kalp masajı yaptı.

        YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı E.T.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

        SALDIRGANA EV HAPSİ

        Olayın ardından gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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