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        Haberler Bilgi Gündem TRAFİK CEZALARI 2025 YENİ | Trafik cezaları artıyor mu, ne kadar oluyor? Kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı ceza tutarı ne kadar?

        Karayolları Trafik Kanunu değişti mi, cezalar artıyor mu?

        Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle birlikte, özellikle tehlikeli sürüş davranışlarına karşı ciddi para cezaları gündeme geldi. Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin yürürlüğe gireceği tarih merak ediliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte trafik güvenliğinin sağlanması ve caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 00:07 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:07
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        • 1

          Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için yeni bir dönem başlıyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis gündemine taşındı. Özellikle kamu güvenliğini tehdit eden eylemler karşısında yaptırımların artırılmasını içeren düzenlemeyle, ehliyete el koymadan yüksek para cezalarına kadar pek çok yeni uygulama devreye girecek. Yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte uygulamanın kısa sürede hayata geçmesi bekleniyor. İşte merak edilenler...

        • 2

          YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

          TBMM Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 29 Mayıs günü kabul edildi.

        • 3

          Sonraki aşama ise TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi olacak. Teklifin, istisna tutulan maddeleri dışındaki tüm hükümleri, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

        • 4

          2025 YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR?

          Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 25000 TL

          Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 50.000 TL

          Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 150.000 TL

          Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 150.000 TL

          Aracı plakasız kullanma 46.000 TL

          Polislerin uyarısına ve işaretlere rağmen kaçanlara 200.000 TL

          Drift atma cezası 140.000

          Ehliyetsiz araç kullanma cezası 40.000 TL

          Emniyet kemeri takmama cezası 2.500 TL

          Hız sınırını 6-10 km/sa aşanlara 2.000 TL

          Hız sınırını 11-15 km/sa aşanlara 4.000 TL

          Hız sınırını 16-20 km/sa aşanlara 6.000 TL

          Hız sınırınız 21-25 km/sa aşanlara 8.000 TL

          Hız sınırını 26-35 km/sa aşanlara 12.000 TL

          Hız sınırını 36-45 km/sa aşanlara 15.000 TL

          Hız sınırını 46-55 km/sa aşanlara 20.000 TL

          Hız sınırını 56-65 km/sa aşanlara 25.000 TL

          Hız sınrını 66 km/s’ten fazla aşan sürücülere 30.000 TL

        • 5

          Kırmızı ışıkta geçme cezası 10.000 TL / 15.000 TL / 20.000 TL

          Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 140.000 TL

          Takograf kartı kullanmayanlara veya manipülasyon yapanlara 75.000 TL

          Hurdaya çıkarılmış aracı kullanmak 46.000 TL

          Seyir halinde cep telefonu kullanma 5.000 TL

          Sahte plaka kullanma cezası 140.000 TL

          Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 90.000 TL

          Takip mesafesine uymama cezası 5.000 TL

          Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 150.000 TL

          Sebepsiz el freninin çekilmesi, ani durması, kendi etrafında dönmesi 140.000 TL

          Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46.000 TL

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