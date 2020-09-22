Trabzonsporlu Ebrar, İstanbulspor'da

Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2018 yılında 5 yıllık sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki futbolcuyu özellikle İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çok istediği öğrenildi. Tekke'nin gelişim kaydedeceğine inandığı bir isim olması nedeniyle Ebrar Cumur'un 2 yıllık süreyle kiralandığı öğrenildi. Trabzonspor altyapısında öne çıkan isimlerin başında gelen ofansif orta saha oyuncusu İstanbulspor ile resmi sözleşme imzalayacak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."