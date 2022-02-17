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Trabzonspor´da Koita döndü! 2 futbolcu ise pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig´de lider durumda bulunan Trabzonspor, ligin 26´ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerde yeşil sahadan bir süre uzak kalan Fode Koita idmana katılırken 4 oyuncu takımdan ayrı çalıştı. 2 oyuncu da koronavirüs tespit edildi

17.02.2022 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor´da Koita döndü! 2 futbolcu ise pozitif çıktı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 11.30´da yapılan antrenmanda soğuk algınlığı geçirdiği için izinli olan teknik direktör Abdullah Avcı´nın yerine takımı yardımcısı Orhan Ak çalıştırdı. Bordo-mavili takım bugünkü antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5´e 2 çalışması yaptı.

FODE KOITA DÖNDÜ

Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda Marek Hamsik, Anders Trondsen, Salih Kavrazlı ve Stefano Denswil takım arkadaşlarından ayrı çalışma yaptı. Ağrıları nedeniyle bir süredir yeşil sahadan uzak kalan Fode Koita ise bugün takım arkadaşlarıyla birlikte idmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

2 POZİTİF VAKA!

Öte yandan Trabzonspor'da iki futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

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