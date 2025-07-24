Trabzonspor kampın son maçında Ümraniyespor’la karşılaşacak

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Erzurum kampında bugüne kadar üç hazırlık maçı oynadı.

İlk maçta Azerbaycan temsilcisi Nahçıvan’a 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ikinci maçta İran ekibi Zob Ahan Esfahan karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Üçüncü ve son oynanan mücadelede ise bir diğer İran temsilcisi Persepolis ile golsüz berabere kaldı.

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Erzurum’daki dördüncü ve son hazırlık maçında 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak hazırlıklarına Trabzon’da devam edecek.