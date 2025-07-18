Trabzonspor'dan Onuachu için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Araz-Nahçıvan maçında sakatlanan Paul Onuachu için sakatlık açıklaması yaptı. Bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklamasının tamamı:

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"Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır”