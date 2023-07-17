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        Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık kapıda: Dorukhan Toköz...

        Trabzonspor'da bir ayrılık daha kapıda. Bordo-mavili ekiple milli oyuncu Dorukhan Toköz'ün yol ayrımında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 10:02
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          Trabzonspor forması giyen Dorukhan Toköz geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası takıma katılmış ancak bir türlü istenen form seviyesine çıkmamıştı.

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          Teknik Direktör Bjelica, Dorukhan Toköz'ün fiziksel olarak eksik kaldığını ve kilo fazlası olduğunu rapor ederek oyuncuya ekstra antrenmanlar koymuştu.

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          TRT Spor'un haberine göre Dorukhan'ın son bir görüşme daha yaptığı Bjelica'ya idman programını çıkarmakta zorlandığını ve takımdan ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi.

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          Bordo mavili yöneticilerin de konuyla ilgili olarak tecrübeli futbolcuyla görüştüğü ve Dorukhan'ın ayrılma talebini yinelediği ifade edildi.

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