Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        30
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        19
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da sağ beke iki aday - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da sağ beke iki aday

        Trabzonspor, sağ bek transferi için çalışmalarına hız verdi. Bordo mavililerde bu bölge için Silkeborg'dan Oliver Sonne ile St. Triuden'li Daiki Hashioka'nın isimleri öne çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trabzonspor'da gözler sağ bek transferine çevrildi. Larsen'in ayrılığı ve Mehmet Can Aydın'ın performansındaki düşüş nedeniyle bordo mavililer bu bölge için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Potansiyelli ve kulübe ilerde bonservis kazandırabilecek isimlere ağırlık veren Trabzonspor'da iki isim öne çıkıyor.

        • 2

          Adayların ilki Danimarka'nın Silkeborg Takımında forma giyen Oliver Sonne... Oyuncu izleme ekibinin önerdiği ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 23 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüyle pazarlıklar sürüyor.

        • 3

          Transferde ekonomik davranmak isteyen Trabzonspor, Oliver Sonne'nin bonservisini makul seviyeye düşürmesi halinde transferi noktalamayı hedefliyor. Bordo mavililerde oynamaya sıcak baktığı öğrenilen Sonne'nin kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

          Başarılı savunmacı, bu sezon Silkeborg formasıyla 21 resmi maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.

        • 4

          Sağ bek arayışlarında öne çıkan bir diğer isim ise Belçika ekibi St. Triuden'in Japon oyuncusu Daiki Hashioka...

        • 5

          Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için de temaslarına devam ediyor. Hashioka, Belçika ekibinde bu sezon 19 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da baltalı vahşet!
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Kavgayı ayırmaya çalışırken atılan beton parçasıyla öldü!
        Kavgayı ayırmaya çalışırken atılan beton parçasıyla öldü!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Habertürk Anasayfa