Trabzonspor'da sağ beke iki aday

Trabzonspor'da gözler sağ bek transferine çevrildi. Larsen'in ayrılığı ve Mehmet Can Aydın'ın performansındaki düşüş nedeniyle bordo mavililer bu bölge için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Potansiyelli ve kulübe ilerde bonservis kazandırabilecek isimlere ağırlık veren Trabzonspor'da iki isim öne çıkıyor.