26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek zirve iddiasını iyice güçlendiren Trabzonspor, devre arası tranfer dönemi için de arayışlarını sürdürüyor. Yaşanan sakatlıklara rağmen genç ağırlıklı kadrosuyla alkış toplayan bir futbol sergileyen Bordo-Mavililer, takviye yapılacak mevkileri de büyük oranda belirledi.
3 BÖLGEYE TAKVİYE YAPILACAK
Teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek, orta saha ve kanat transferi yapma kararı alan Trabzonspor, scout ekibinin önerdiği isimlerin yanı sıra ligi iyi tanıyan oyuncuları da gündemine aldı. Fırtına'nın listesinde bulunan oyunculardan biri de Oğuzhan Özyakup...
TRABZONLU OLMASI ÖNEMLİ BİR ETKEN
Aslen Trabzonlu olan futbolcu, Beşiktaş'ta yeteri kadar şans bulamazken, Trabzonspor'un yıldız orta saha ile anlaştığı iddia edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok şans vermediği Oğuzhan, Beşiktaş'taki eski günlerini aratırken; Bordo-Mavililer hem Trabzonlu olması hem de Sosa faktörü nedeniyle bu transferi bitirmek istiyor.
2015-2016'DA IŞIL IŞIL PARLAMIŞTI
Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile noktalanan 2015-2016 sezonunda Jose Sosa ile orta sahada müthiş bir uyum yakalayan Oğuzhan Özyakup, 10 gol 8 asistle şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Oğuzhan'ın o dönemdeki performansına Bordo-Mavili forma ile yeniden ulaşacağına inanan teknik direktör Ünal Karaman, bu transferle birlikte orta alanda Sosa-Oğuzhan ikilisini kullanmayı planlıyor.
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