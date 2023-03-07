Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkan adaylığını açıkladı

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Giriş: 07.03.2023 - 16:29 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkan adaylığını açıkladı
İHA

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetiminde asbaşkanlık görevini yürüten ve Ağaoğlu'nun istifasının ardından şu anda ise bordo-mavili kulübe vekaleten başkanlık yapan Ertuğrul Doğan, yayımladığı metinle Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Doğan'ın paylaştığı metinde şu ifadeler yer aldı:
"Değerli Trabzonsporlular,
Öncelikle Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na hizmetleri ve bize öğrettiklerinden dolayı minnettar olduğumu vurgulamak isterim.
Başkanımız Ağaoğlu ve yönetim kurulumuzla bundan tam 5 yıl önce Nisan 2018'de zorlu ve meşakatli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta sizlerin de desteğiyle çok güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampiyonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli 4 kupa koyduk.
Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu sezon özelinde işler istediğimiz gibi gitmedi maalesef. Şu bilinmelidir ki yaşanan mutsuzluğun temelinde şahsımın da sorumluluğu var. Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonlarında daha sağlıklı kararlar almamız gerekiyordu. Bu olumsuz durumu düzeltebilecek umudumuz, inancımız, birikimimiz, tecrübemiz, özgüvenimiz ve 'inadımız' tabii ki var. Birlikte daha güzel hikayeler yazacağımızdan camiamızın en ufak şüphesi kesinlikle olmasın.
Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti... Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonsporumuz'un başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum. Allah yardımcımız olsun..."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kaderi depremlerle örülmüştü... Asrın felaketine dayanamadı
Kaderi depremlerle örülmüştü... Asrın felaketine dayanamadı
Kayseri fay hattı haritası ile deprem riski olan ilçeler
Kayseri fay hattı haritası ile deprem riski olan ilçeler
Akşener Teke Tek’te
Akşener Teke Tek’te
Gönüllü diş hekimleri Kahramanmaraş'ta depremzedelere mobil hizmet sunuyor
Gönüllü diş hekimleri Kahramanmaraş'ta depremzedelere mobil hizmet sunuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.