Trabzonspor'da Batista Mendy'e İspanya'dan talip!
Transferde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'da ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Fransız basını, bordo-mavililerin orta sahası Batista Mendy için İspanya'dan talip çıktığını yazdı.
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Trabzonspor, önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirecek hamleler yapmak istiyor.
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Bordo-mavililerde orta sahanın dinamosu haline gelen Batista Mendy için ise Fransız basını çarpıcı bir iddia ortaya attı.
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SEVILLA İLGİLENİYOR
L'Equipe'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Sevilla, Fransız orta sahayla ilgileniyor.
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Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Mendy, 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 624 dakika sahada kaldı.
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Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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