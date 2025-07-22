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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Batista Mendy'e İspanya'dan talip! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Batista Mendy'e İspanya'dan talip!

        Transferde ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor'da ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Fransız basını, bordo-mavililerin orta sahası Batista Mendy için İspanya'dan talip çıktığını yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 09:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:46
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        • 1

          Trabzonspor, önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirecek hamleler yapmak istiyor.

        • 2

          Bordo-mavililerde orta sahanın dinamosu haline gelen Batista Mendy için ise Fransız basını çarpıcı bir iddia ortaya attı.

        • 3

          SEVILLA İLGİLENİYOR

          L'Equipe'in haberine göre; La Liga ekiplerinden Sevilla, Fransız orta sahayla ilgileniyor.

        • 4

          Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Mendy, 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 624 dakika sahada kaldı.

        • 5

          Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

        • 6
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