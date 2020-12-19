Süper Lig'in 13. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: 0-1 (Skoda (p) 36')
İlk yarı oynanıyor...
STAT: Medical Park
SAAT: 16:00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: BeIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Baker, Flavio, Djaniny, Nwakaeme, Ekuban
YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Campi, Kamil Ahmet, Faruk Can, Yusuf, Safa, Ahmet
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Melnjak, Michalak, Emir Dilaver, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Meriah, Donsah, Fernando Boldrin, Skoda
YEDEKLER: Zafer, İsmail, Selim, Murat, Mithat, Yasin, Tunay, Jovancic, Kemal, Samudio
TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, orta sahada Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda Flavio'ya, hücum hattında Bilal Başacıkoğlu'nun yerine Nwakaeme'ye, Diabate’nin yerine de Djaniny'e görev verdi.
Sakatlıkları bulunan Pereira, Afobe ve hasta olan Abdülkadir Ömür, bireysel çalışmalar yapacağı açıklanan Bilal Başacıkoğlu, Diabete ve Plaza kadroda yer almayan isimler oldu.
DJANINY VE NWAKAEME 3 MAÇ SONRA
Trabzonspor'da son olarak ligin 10. haftasındaki Ankaragücü maçında forma giyen oyuncuları Djaniny ve Nwakaeme, sakatlıklarının ardından 3 maç sonra forma giydi.
Ligde Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemeyen oyuncular, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.
FUTBOLCULARDAN PROTESTO
İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.
Ziraat Türkiye Kupası´na ilk maçında veda eden ve ligde de son iki maçından beraberlikle ayrılan bordo mavililer, Çaykur Rizespor´u mağlup ederek kötü gidişata son vermek istiyor. Ligde Göztepe'yi, kupada Eskişehir'i mağlup eden Çaykur Rizespor ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.
39. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 38 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verebildi.
SAHASINDA TEK YENİLGİ
Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
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