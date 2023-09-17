Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Son dakika: muhtemel 11'ler - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Beşiktaş, Süper Lig'in 5. Haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı. Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş sahne alacak. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş ve Bjelica'nın 11'i...

        • 2

          Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

        • 3

          Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

        • 4

          VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

        • 5

          Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

        • 6

          TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

          Trabzonspor'da Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

        • 7

          BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

          Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

          Kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı açıklandı. Vincent Aboubakar ile Eric Bailly ise kadroda yer aldı.

        • 8

          İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN MUHTEMEL 11'İ

        • 9

          Mert Günok

        • 10

          Rosier

        • 11

          Necip Uysal

        • 12

          Omar Colley

        • 13

          Masuaku

        • 14

          Amir Hadžiahmetović

        • 15

          Salih Uçan

        • 16

          Rashica

        • 17

          Gedson Fernandes

        • 18

          Muleka

        • 19

          Aboubakar

        • 20

          BJELICA'NIN MUHTEMEL 11'İ

          Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Onuachu

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Habertürk Anasayfa