Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. Haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı. Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
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Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş sahne alacak. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Şenol Güneş ve Bjelica'nın 11'i...
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Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
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Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.
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VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.
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Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.
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TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.
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BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı açıklandı. Vincent Aboubakar ile Eric Bailly ise kadroda yer aldı.
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İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN MUHTEMEL 11'İ
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Mert Günok
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Rosier
- 11
Necip Uysal
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Omar Colley
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Masuaku
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Amir Hadžiahmetović
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Salih Uçan
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- 16
Rashica
- 17
Gedson Fernandes
- 18
Muleka
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- 19
Aboubakar
- 20
BJELICA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Onuachu