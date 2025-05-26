Trabzon'da dereye düşen çocuk kayboldu

Trabzon'da dereye düşen 9 yaşındaki çocuk kayboldu
Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama çalışması başlatıldı
Giriş: 26.05.2025 - 18:19 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:19
Trabzon'un Çaykara ilçesinde ailesiyle turizm merkezi Uzungöl'e giden F.R.A (9), yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Haldizen Deresi'nde suya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, suya düşen çocuk için arama çalışması başlattı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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