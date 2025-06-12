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        Haberler Gündem Güncel Tozu dumana katan rüzgar! Antenler uçtu! | Son dakika haberleri

        Tozu dumana katan rüzgar! Antenler uçtu!

        Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen şiddetli rüzgar tozu dumana kattı. İlçede rüzgar nedeniyle çatılar ve antenler uçtu, direkler devrildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:05
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        Tozu dumana katan rüzgar! Antenler uçtu!
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        Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, direkler devrildi.

        İHA'nın haberine göre Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        ÇANAK ANTENLER DE UÇTU

        İlçeyi toza dumana katan rüzgar, bir iş yerinin çatısının uçmasına neden oldu. Yol kenarındaki direkleri de deviren rüzgar, çanak antenleri uçurdu.

        Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorlandı.

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