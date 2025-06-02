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        Haberler Gündem Güncel Tostuna saç teli koyduğu anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Tostuna saç teli koyduğu anlar kamerada

        Sakarya'da Çark Caddesi'nde sipariş verdiği ve bir kısmını yediği tostun içerisine kafasından kopardığı saç telini koyan kadın, 'saç çıktı' diyerek tostun yenisini istedi. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 21:04 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:04
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        Tostuna saç teli koyduğu anlar kamerada
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        Dükkana oturan bir kadın, sipariş verdiği tostun bir kısmını yedikten sonra kafasından kopardığı saçının telini yiyeceğin içine koydu ve ‘saç çıktı' diyerek çalışana şikayette bulundu.

        İşletme çalışanları hemen yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının davranışlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu. Görüntülerde, kadının tostu teslim aldıktan sonra çevresini kontrol edip saçından bir tel kopardığı ve bu saçı dikkatlice tostun içine yerleştirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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