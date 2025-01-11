Torino: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Torino ile Juventus arasındaki derbi karşılaşması 1-1 berabere bitti. Juve, 8. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Bu sonucun ardından Juve puanını 33'e, Torino ise 22'ye yükseltti.
İtalya Serie A'nın 20. haftasındaki derbi maçta Torino ile Juventus karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Juventus'un tek golünü 8. dakikada Kenan Yıldız atarken, Torino'ya beraberliği getiren golü 45+1. dakikada Nikola Vlasic kaydetti.
Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte 19. maçlar sonunda sonunda namağlup ünvanını koruyan ancak 7. galibiyetine ulaşan Juventus 33 puana yükselirken, Torino ise puanını 22 yaptı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Atalanta'ya konuk olurken, Torino deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.