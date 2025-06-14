Toprak Razgatlıoğlu: Türk Bayrağı ile turlamak gurur verici

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 6. ayağının ilk yarışında birinci oldu.

Milli motosikletçi, bu başarısının ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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"YARIŞ KAZANMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

İtalyanlar ve İspanyollar motosiklet ve motor sporlarını çok seviyorlar ve takip ediyorlar. Büyük fan kitlem de özellikle İtalyanlar ve İspanyollar... Beni çok seviyorlar, bizim burada yarış kazanmamız çok önemliydi. Ducati'nin pisti diye geçiyor, burada yıllardır birinci oluyorlar.

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"3'TE 3 YAPMAK HEDEFİMİZ"

Geçen sene 3'te 3 yaptık, bu sene de en büyük hedefimiz bunu tekrarlamak... Bu sene yeni kurallardan sonra biraz daha farklı oldu, motosiklet sürerken zorlanıyoruz. İlk yaırşta istediğimizi elde ettik, güzel bir açılış yaptık. Büyük bir rakibe karşı yarış kazanmak önemliydi. Yarışı 1. bitirdik diye rahatlamayacağız. 2 tane daha yarışımız daha var ve bunlar da çok önemli. İnşallah istediğimiz gibi geçer.

"TÜRK BAYRAĞI İLE TURLAMAK GURUR VERİCİ"

Öne geçince yarışı kontrol altına aldık, Bulega arkamda zorlanıyordu. Son 2 tura girerken performansımı sergilemeye başladım ve ara açıldı. Motorun üzerindeyken yüzde 100'ümü verdim. İnşallah yarın da İstiklal Marşı'mızı okuturuz. Türk Bayrağı ile pisti turlamak gurur verici.

🔹 "Bu sene burada 3'te 3 yapmak istiyoruz."

🔹 "Bulega arkamda zorlanıyordu."

🔹 "Türk Bayrağı ile pisti turlamak gurur verici."



🎙️ Toprak Razgatlıoğlu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/lv2l8maTSJ — HT Spor (@HTSpor) June 14, 2025