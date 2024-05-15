Topkapı Sarayı'nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor

"GERİ ALINABİLİR BOYALARLA ESTETİK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLIYORUZ"

Kalemkar Demet Buldu ise saray koleksiyonuna ait nadir eserlerin ömrünü uzatmak için konservasyon çalışmaları yaptıklarının altını çizerek, "İlk olarak eserdeki malzemeleri ve sorunları tespit ettikten sonra fotoğraflama ve belgeleme işlemlerini yapıyoruz. Eseri tahrip eden unsurları belirledikten sonra ona en uygun malzemeyle konservasyon işlemini gerçekleştiriyoruz" dedi.